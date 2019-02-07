قالت عائلة الفنان رضا سيتي 16، اليوم الخميس، ان ابنهم في حالة صحية جد متدهورة، داخل سجن الحراش.

وجاء في بيان صادر من طرف عائلة الفنان: "ﻧﻌﻠﻤﻜﻢ ﺃنه ﻭبعد ﺍﻟﺰﻳﺎﺭة التي قادت محامي هيئة ﺍﻟﺪﻓﺎع ﻟﻠﻤﺘﻬم ﺭﺿا ﺣﻤﻴﻤد ﺻﺒﻴحة اليوم بالمؤسسة العقابية للحراش، ﻓﻘد علموا أنه تم نقله ليلة أمس الأربعاء، ﻟﻌﻴﺎﺩة بالحراش بشكل عاجل لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته ﺑﺈﻧﺘﻔﺎخ في الكلى وبالتهاب حاد في المسالك البولية بالإضافة لانهيار عصبي حاد ومعاناته من فقدان ﺍﻟﻮﺯن بشكل كبير".