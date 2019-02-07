استغل سكان مدينة العمارية بالمدية الجلسة التي عقدها والي الولاية مع ممثلي المجتمع المدني، خلال زيارته الأربعاء الماضي للوقوف على الواقع التنموي لبلديات الدائرة الثلاث أولاد إبراهيم وبعطة والعمارية، لطرح انشغال غريب هو اضطرارهم للتنقل بعائلاتهم إلى مدينة البرواقية، على بعد 20 كلم، لحضور حفلات زفاف أبنائهم وبحثا عن قاعة حفلات لإقامة أعراسهم، رغم وجود قاعة أنجزت منذ 3 سنوات بمنطقة النشاطات قرب الطريق الوطني رقم 64 بالمخرج الشمالي للمدينة، لكنها بقيت مغلقة بسبب بعض التحفظات، الشيء الذي رد عليه مسؤول الهيئة التنفيذية بأن طلب من مالك القاعة تقديم ملف للمصالح الوصية بالولاية في أقرب الآجال، حتى لا تستمر تعليقات بعض الحاضرين ”العرس في الدار والفرح عند الجار”.