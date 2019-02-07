نظم صباح اليوم الخميس العشرات من ممثلي المجتمع المدني وقفة احتجاجية بالمؤسسة الاستشفائية بأفلو رفعوا خلالها عدة مطالب منها فتح مدوامات ليلية في عيادة أم قرين وعبان رمضان وحي هواري بومدين والاسراع في فتح مركب الأمومة والطفولة وتوفير ظروف عمل لائقة للفريق الطبي والقابلات بمصلحة التوليد التي تعاني من قلة النظافة ،وتوفير الفحوصات الطبية وجراحة الأسنان في الفترات المسائية بالنقاط الصحية وفتح تحقيق في مسابقة التوظيف التي عرفتها المؤسسات الصحية مؤخرا .