اتفقت إدارة فريق نجم البرواقية المنتمي لبطولة قسم ما بين الرابطات وسط غرب مع المدرب فوزي موسوني للإشراف على العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب السابق رشيد غازي و سيعاين موسوني تشكيلة النجم التي تحتل المركز الرابع بمجموع 35 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الرائد شباب الزاوية في مباراتها هذا الجمعة أمام الضيف اتحاد تيسمسيلت الذي يحتل مؤخرة الترتيب...و تراهن ادارة النجم حسب الرئيس بلخير على المدرب الجديد على تحقيق الصعود إلى قسم الهواة قبل نهاية مشوار البطولة ب12جولة .



