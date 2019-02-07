ذكر موقعان إخباريان متخصصات في التكنولوجيا، الخميس، أن بعض التطبيقات التي تعمل في هواتف آيفون "تتجسس عليها".



وأوضح "techcrunch"و theappanalyst، أن تطبيقات عديدة ذهبت بعيدا في مجال جمع المعلومات، ووصل الأمر إلى حد رصد كل النشاطات التي تظهر على شاشة الهاتف، من دون إبلاغ المستخدمين.



وتشمل التطبيقات وفق الموقعين: Air Canada ،Abercrombie & Fitch، Expedia.



ويقول الموقعان إن هذه التطبيقات تستخدم برنامجا تحليليا من شركة Glassbox، يظهر بالضبط ما يفعله المستخدمون على شاشتهم، مما يعني احتمال رصد معلومات حساسة مثل رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.