قتل ، مساء اليوم الخميس ، شخصان و أصيب أخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 09 بالقرب من بلدية المعمورة بين بلديتي تيرسين و الحساسنة شرق مقر عاصمة الولاية سعيدة .



وقع الحادث إثر اصطدام شاحنتين من نوع " تويوتا " تحملان ترقيم ولاية سعيدة حيث تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة الحساسنة لنقل الجريحين على جناح السرعة إلى المؤسسة الإستشفائية لذات الدائرة و نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث .



في حين فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة تحقيقا في أسباب الحادث المميت .



يذكر أن الطريق الوطني رقم 06 ، شهد مساء أمس الأربعاء ، حادثا أخر خلف 08 جرحى بالقرب من بلدية عين الحجر بتراب ولاية سعيدة.