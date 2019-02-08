عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، أحمد أويحيى, لتمثيله في أشغال القمة الـ 32 للاتحاد الإفريقي التي ستعقد يومي 10 و11 فبراير الجاري بأديس أبابا (إثيوبيا), حسب ما أفاد به

وأوضح بيان بيان لمصالح الوزير الأول، أن أويحيى, الذي غادر الجزائر باتجاه أديس أبابا اليوم الجمعة، سيمثل رئيس الدولة أيضا في قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وكذا في قمة النيباد المقرر عقدهما غدا السبت 9 فبراير. ويرافق الوزير الأول في هذا التنقل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.