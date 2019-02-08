اهتزت ليلة أمس، بلدية لغروس 50 كلم غرب ولاية بسكرة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 36 سنة في شجار مع شاب آخر لا يتجاوز سنه 40 سنة.

استنادا إلى مصادر مؤكدة فان الجريمة وقعت في وسط هذه البلدة " الفيلاج " حيث دار شجار بين المشتبه فيه و الضحية و كلاهما كان في حالة سكر و الأول خرج منذ أسبوعين من السجن .أما الثاني مبحوث عنه في قضايا مخدرات .

وحسب ذات المصادر فإن خلفية الشجار تصفية حسابات قديمة بينهما انتهت بتوجيه طعنتين بخنجر ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو ساعة في القطاع الصحي بلغروس فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الحادثة حيث ينتظر توقيف الجاني و من له علاقة بالجريمة.