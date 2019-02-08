ذكرت إدارة الحرائق المحلية أن 10 لاعبين على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة جراء انتشار حريق في مركز تدريب تابع لنادي فلامينغو البرازيلي لكرة القدم في مدينة ريو دي جانيرو.

وبحسب رجال الإطفاء، بدأ الحريق بالمركز الرياضي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) وتم إخماده سريعا.

وأضافوا أن معظم اللاعبين كانوا نياما وقت إندلاع الحريق وكان المبنى الذي اشتعلت به النيران مضجعا لشباب اللاعبين ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، لكن هويات القتلى لم تؤكد بعد، بحسب ما ذكرت قناة غلوبو التلفزيونية المحلية.