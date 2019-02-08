اتهم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي لإحباط مبادرة حوار اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية لحل الأزمة في البلاد.

وقال مادورو في خطاب ألقاه في ساحة بوليفار في كاراكاس الليلة الماضية: "يعتزم الرئيس دونالد ترامب إحباط مبادرة الحوار التي اقترحتها أوروغواي والمكسيك بمساعدة المجموعة الكاريبية من أجل التوصل إلى حل سلمي لصالح فنزويلا".

وأضاف مادورو في الخطاب الذي بثته قناة بيريسكوب: ينبغي على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لصالح فنزويلا، مشيراً إلى أن "رفض الحوار يعني اختيار القوة مسارا للأزمة".