أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، ستة (06) مهربين و(25) منقبا عن الذهب، حسب بيان أصدرته اليوم الجمعة وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه:" في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 فيفري 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، ستة (06) مهربين و(25) منقبا عن الذهب وضبطت أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(14000) لتر من الوقود و(10) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب بالإضافة إلى معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية في سياق متصل أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت (66) كيلوغراما من الكيف المعالج وبندقية صيد و(03) مركبات سياحية، فيما ضبط حرس السواحل من جهتهم (32.45) كيلوغراما من نفس المادة بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) بنادق صيد بالأغواط بالناحية العسكرية الرابعة، في حين أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي -حسب ذات المصدر- محاولات تهريب (8000) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة.