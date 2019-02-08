أنهت أمس الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة التحقيق في قضية إساءة استغلال الوظيفة وسوء التسيير وتبديد المال العام تورط فيها مدير مؤسسة تعليمية (متوسطة) يبلغ من العمر 45 سنة، حيثيات القضية تكمن في قيام هذا الأخير بتصرفات غير قانونية في إدارة شؤون المؤسسة وهذا عن طريق فتح ورشات بناء تستهدف تغيير المعالم الهندسية للمتوسطة دون علم أو ترخيص من الوصاية وكذا عدم تبرير الموارد المالية لإنجاز هذه الورشات إضافة إلى تلقي هبات والتصرف فيها دون تسجيلها في سجل مجلس التربية والتسيير بذات المتوسطة ، لتقوم ذات الفرقة الأمنية على تكثيف الأبحاث والتحريات بإشراف وكيل الجمهورية وبعد تدقيق في الوثايق وسماع كل من أعضاء مجلس التربية والتسيير ومستشار التربية بذات المتوسطة وكذا الممثل القانوني لمديرية التربية بتبسة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وانجاز ملف ضد المدير وتقديمه أمام العدالة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وسوء التسيير وتبديد المال العام.