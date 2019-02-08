كشفت رابطة أندية الدوري الإسباني "الليغا"، عن موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين الغريمن ريال مدريد وبرشلونة المقبل في الدوري.

ونشرت رابطة الدوري الإسباني، تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، بينت فيها موعد مباراة الكلاسيكو المقبل، والذي سيكون ضمن منافسات الجولة 26 من الليغا.

ومن المقرر أن يلعب الكلاسيكو، يوم السبت 2 مارس المقبل في تمام الساعة "20:45" بتوقيت مدريد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

وكان الفريقان قد التقيا الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن تكون العودة على ملعب البرنابيو يوم 27 قيقري.

ويغب عن الكلاسيكو لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

كما قال رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أعرف أن ليونيل سيقول في يوم من الأيام إنه سيتقاعد".