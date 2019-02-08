كشفت قيادة الدرك الوطني لولاية بومرداس للخبر اليوم بأن هناك باخرة قدمت من دولة اسبانيا اسمها فيجا زوريت دخلت ميناء الجزائر بتاريخ 5 فيفري من السنة الجارية فيها كمية من الكوكايين الصلب بحاوية حيث تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك لبومرداس من كشفها.

وحسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بومرداس المقدم بوعمران أحسن فأكد للخبر عن اكتشاف كمية من المخدرات في صفيحة خاصة داخل الحاوية مغلقة بأحكام بشريط اسود اللون الحاوية تحمل رقم 4/901494 ميدو.

وحسب مصدرنا فان القضية بدايتها جاءت من الميناء الجاف ببومرداس وتبين أن ملكية الميناء الجاف يعود إلى شركة سارل فروماج نوبل الواقع مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ببلدية أولاد فايت بالجزائر العاصمة ، وحسب ما علمناه فان التحقيق متواصل لكشف كل متورط في القضية وتقديم المتهمين إلى العدالة.

وحسب قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية بومرداس فان تدخلات الدرك الوطني مكنت من حجز 11 كلغ من المخدرات خلال تدخلاتها وتفكيك خمسة من شبكات الإجرام.