اتهم المغني مصطفى محفوظ ، النائب لدى المجلس الشعبي الوطني ، عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، بولاية البليدة علال عليوة ، بالاعتداء عليه و توجيه إليه ركلات و صفعه، حينما أراد التوسط بينه و بين عائلة ، قال أنها تدينه بمبلغ مالي ،أخذه منها.

وأضاف المغني مصطفى محفوظ موضحا لـ " الخبر "، أن حادث الاعتداء ، والذي ما يزال غير مستوعب لتفاصيله السريعة ، حصل نهاية الأسبوع ، حينما قصد هذا الأخير المكتب الولائي لحزب " الأفانا " ، لمقابلة النائب البرلماني ، و شكره على تسوية المشكل مع العائلة المدينة له بـ 50 مليون سنتيم ، إلا أنه بدل ان يستقبل بالترحيب ، نال منه و اعتدى عليه أمام بعض الشهود ،و طرده دون أن يسمح له بالدخول، و أنه و فور وقوع ذلك قصد وحدة الفابور الاستشفائية ، و الدائرة الأمنية 4 بوسط المدينة، لإيداع شكوى ضد فعل الاعتداء، و الذي ما يزال لغاية الساعة على حد قوله مصدوما لوقوعه.

و بدوره أوضح البرلماني علال عليوة في حديث مع " الخبر" ، أن مصطفى محفوظ قدم نفسه على إنه صحفي بقناة تلفزيونية ، متوسطا لديه في قضية مع شخص يعرفه منذ 20 عاما، و أن هذا الأخير كان يقصد ابتزازه ، خصوصا بعد أن اتضح أنه مغني أراد انتحال صفة صحافي، و تبعا لاكتشاف أمره ، تم طرده ورفض مقابلته ، و أن ما يدعيه بالاعتداء عليه غير صحيح.