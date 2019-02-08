فاز فريق نادي بارادو على مضيفه مولودية وهران بنتيجة (2-0) الشوط الأول (0-0) اليوم الجمعة بملعب احمد زبانة بوهران ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (موبيليس).

وافتتح هداف البطولة، زكرياء نعيجي، باب التسجيل في الدقيقة الـ 71 قبل أن يعود من جديد ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 78 مهديا النادي العاصمي ثلاث نقاط ثمينة.

وبفضل هذا الفوز يرتقى نادي بارادو إلى المرتبة الثالثة بمجموع 33 نقطة فيما تحتل مولودية وهران مؤقتا المرتبة التاسعة برصيد 24 نقطة .

وتجرى حاليا مباراة شباب قسنطينة وجمعية أمل عين مليلة بملعب الشهيد حملاوي.

وستتواصل هذه الجولة يوم غد السبت على أن تختم يوم الإثنين الفاتح أفريل بمباراتين: الأولى بين نصر حسين داي و مولودية بجاية و الثانية بين شباب برج بوعريريج و شبيبة الساورة .

وقد تم تأجيل هاتين المقابلتين بسبب ارتباط كل من النصرية و شبيبة الساورة بالمنافسة الافريقية للأندية .

الجمعة 8 فيفري:

مولودية وهران - نادي بارادو 0 - 2

شباب قسنطينة - جمعية عين مليلة (جارية حاليا)

السبت 9 فيفري:

أولمبيك المدية - شباب بلوزداد (00: 15سا)

دفاع تاجنانت - وفاق سطيف (45: 17سا)

شبيبة القبائل - مولودية الجزائر (45: 17سا)

اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس (00: 18سا)

الاثنين 1 ابريل :

نصر حسين داي - مولودية بجاية (15:00)

شباب برج بوعريريج - شبيبة الساورة (17:00)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 41 20

2. شبيبة القبائل 36 20

3. نادي بارادو 33 21

4. شباب قسنطينة 31 19

--. مولودية الجزائر 31 19

6. وفاق سطيف 27 19

--. نصر حسين داي 27 20

-- . شبيبة الساورة 27 19

9. مولودية وهران 24 21

10. أولمبي المدية 22 20

--. أ. برج بوعريريج 22 20

12. جمعية عين مليلة 21 20

13. مولودية بجاية 20 20

14. اتحاد بلعباس 19 20

15. دفاع تاجنانت 18 19

16. شباب بلوزداد 16 19