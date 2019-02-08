من أبرز انعكاسات العمليات العسكرية التي بدأتها قوات برية وجوية من 6 دول، 5 من الصحراء الكبرى وقوات فرنسية ضد الجماعات الإرهابية، ظهور مخاوف لدى القيادة العسكرية الجزائرية من أن تؤدي إلى فرار إرهابيين وتسللهم عبر الصحراء إلى الجزائر عبر الحدود.

تواصل قوات برية وجوية من 6 دول هي دول "مجموعة 5 ساحل" (مالي النيجر موريتانيا وبوركينافاسو وتشاد)+ القوات الفرنسية، المشاركة في عملية برخان في الساحل، ضد الجماعات الإرهابية في مناطق وساعة بإقليم أزواد ، وفي الحدود بين مالي وبوركينافاسو وفي مناطق على الحدود بين مالي والنيجر وفي شمال وشمال شرق تشاد، في إطار ضربات مركزة تنفذها وحدات عسكرية بإسناد جوي ضد معاقل تنظيمات نصرة الإسلام والمسلمين وفرع تنظيم داعش في النيجر، وبعض الجماعات المسلحة المتخالفة مع الجماعات الإرهابية في الساحل دون وجود ولاء شرعي أو ما يسمى البيعة في التنظيمات السلفية الجهادية.

وتتحدث بيانات رسمية لقيادات جيوش g5 عن وجود عشرات القتلى من عناصر الجماعات الإرهابية في العمليات الأخيرة. وقد أكدت وزارة الجيوش الفرنسية، عن تدمير قافلة سيارات رباعية الدفع كانت تحاول التسلل من ليبيا إلى شمال تشاد في غارة جوية. كما أكد قائد قوات دول 5 ساحل، العسكرية الجنرال حننا ولد سيدي، تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في الساحل، التطورات الميدانية الأخيرة دفعت القيادتين السياسية والعسكرية في الجزائر لاتخاذ قرارين اثنين، الأول عسكري ميداني، هو رفع درجة التأهب وسط الوحدات العسكرية الموجودة على طول الحدود المالية والنيجرية، ومراقبة أكثر تشددا للمناطق الصحراوية الشاسعة وراء الحدود الجنوبية بوسائل المراقبة المختلفة، وما تتخوف منه القيادة العسكرية الجزائرية، هو أن يؤدي الضغط العسكري الذي تنفّذه القوات المشتركة في الهجمات المركزة على معاقل القاعدة وداعش في الصحراء الكبرى، لفرار الإرهابيين نحو الجنوب الجزائري. أما القرار الثاني هو سياسي ويتعلق بتأجيل بحث عملية فتح الحدود الجنوبية إلى غاية ما بعد بداية النصف الثاني من عام 2019.

ورغم وجود مشروع قيد الدراسة لفتح معابر برية حدودية مع مالي والنيجر، في إطار تطوير التجارة البينية بين الجزائر ودول إفريقية، ورغم الإشارات القوية التي أطلقتها الجزائر في هذا الاتجاه، من خلال تأكيد وزارة التجارة على مراجعة قانون المقايضة الذي يعطي ميزات جمركية لدول مالي النيجر والجزائر في إطار التجارة بين الولايات الحدودية في الدول الثلاث، إلا أن إجراءات فتح الحدود البرية الجنوبية للجزائر بعد 6 سنوات من الغلق ، لن يتم قبل النصف الثاني من عام 2019، بل لن يطرح على طاولة النقاش في الحكومة إلا بعد حلول نصف عام 2019 الأخير، والسبب لا يتعلق فقط بالدواعي الأمنية للانتخابات الرئاسية، بل بسبب آخر مهم هو العمليات العسكرية الكبيرة التي بدأت فعليا في شمال مالي ومواقع في النيجر وموريتانيا و بوركينافاسو وتشاد، العمليات العسكرية الجاري تنفيذها حاليا في كل دول الصحراء الكبرى، يشارك فيها ما بين 5 و7 آلاف عسكري من الدول الست والتي أعلنت في بيان لوزارة الجيوش الفرنسية التي أكدت تدمير سيارات رباعية حاولت التسلل من جنوب ليبيا إلى تشاد.

والبيان الصادر عن جيش بوركينافاسو والذي أكد مقتل 146 مسلح من عناصر الجماعات الإرهابية في عمليات لجيش بوركينافاسو، وتأكيد قائد قوات دول "جي 5" التي تضم مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينافاسو، وتشاد الجنرال ولد حننا ولد سيدي، على بداية العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في الساحل، وهو ما انفردت به "الخبر" قبل بداية العملية العسكرية بأيام، العمليات العسكرية الجارية الآن في الساحل دفعت قيادة الجيش لتشديد الإجراءات الأمنية وزيادة مستوى التأهب في الحدود الجنوبية، وعدم التساهل مع أي تهديد أو محاولة للتسلل من قبل الإرهابيين الذين يتعرضون الآن لضغط الهجمات المركزة.

وكشف مصدر أمني، أن العمليات العسكرية الجارية والتي تم إبلاغ الجزائر بتفاصيلها من قبل قيادات جيوش البلدان المعنية، ستتواصل لعدة أسابيع، وقد تقرر تنفيذها بعد زيادة حجم التهديد الذي تمثله جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد دول الساحل، بشكل خاص في مالي وبوركينافاسو، وهما الدولتان اللتان تعرضتا لعدد كبير من الهجمات الإرهابية في عام 2018، وما أثار قلق القيادات العسكرية والسياسية في دول الساحل والصحراء، هو العدد الكبير من الإرهابيين الموجودين في إقليم أزواد، وتمدد تهديد هذه التنظيمات إلى تشاد وبوركينافاسو.