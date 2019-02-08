يقول موظف عمل مع الوزير الأول الأسبق ومدير الحملات الانتخابية للرئيس بوتفليقة في ولاية أدرار إن عبد المالك سلال يحب كثيرا نوعا معينا من الشاي يعده كبار السن في منطقة أدرار، ويوضع فيه بدلا من النعناع عطر خاص جدا ونادر وغالي الثمن يسمى العنبر ويستورد من إفريقيا، لدرجة أن سلال يصر على أحد أصدقائه القدامى على إعداد كأس الشاي بالعنبر بسبب المذاق الفريد جدا له. ويبدو أن سلال يتفنن في تذوق الشاي، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمسؤول أمضى نصف حياته المهنية تقريبا متنقلا بين ولايات تمنراست وأدرار والأغواط.