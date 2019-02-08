يخضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، لفحص طبي سنوي، لمعرفة ما إذا كان أمر طبيبه باتباع نظام غذائي صحي أكثر قد حقق نتائجه المرجوة، حسبما أوردت "رويترز".



ومن المقرر أن يخضع ترامب (72 عاما) لفحوصات طبية في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند، لتحديد وزنه ومستويات الكوليسترول وضغط الدم والعوامل الصحية الأخرى.



وقبل أكثر من عام، أعلن طبيب ترامب أنه في "صحة ممتازة"، لكن تم توجيه الرئيس لمحاولة خفض وزنه بمقدار 4.5 إلى 6.8 كيلوغرامات، خلال تناول الطعام بشكل أفضل والبدء في ممارسة الرياضة.