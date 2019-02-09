توفي 4 أشخاص ببولوغين بالجزائر العاصمة اختناقا بغاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام، حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضخ الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالأعلام للحماية المدنية بولاية الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سجل بين ليلة الجمعة والسبت في حدود الساعة منتصف الليل و30 دقيقة حادث وفاة 4 أشخاص، رجل و3 سيدات تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، اختناقا بغاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام بشقة بحي 80 مسكنا "عبد الرحمن ميرة" ببولوغين.

وتم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "محمد لمين دباغين" (مايو سابقا)ي يضيف نفس المصدر.