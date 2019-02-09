احتج الجزائري نور الدين زكري المدير الفني الجديد لـ الفيحاء السعودي على تقنية الفيديو var خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وظهر زكري بعد نهاية اللقاء، في فيديو يشير بيده إلى حكم اللقاء الويلزي سيمون إيفانز بأن هنالك حالتين لصالح فريقه كانتا تستوجب عودته إلى تقنية الفيديو.

وتعتبر مباراة الاتفاق الظهور الأول للمدرب الجزائري مع الفيحاء بعد التعاقد معه لغاية نهاية الموسم الجاري خلفا للمدرب الصربي سلافيوب موسلين الذي تم فسخ العقد معه بسبب تراجع نتائج الفريق.