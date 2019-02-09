أعلن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن ترامب "في حالة صحية جيدة جدا".

وقال طبيب البيت الأبيض شين كونلي في بيان: "على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات، يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها".

وخلال مؤتمر صحافي أكد أمس الجمعة أن لترامب "جينات جيدة جدا". وأضاف "أنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه".

وقال الطبيب أن النقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأمريكي الـ 45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1.90 سم) وأن يمارس تمارين رياضية.

وترامب لا يحتسي الكحول ولا يدخن السجائر لكنهيشرب الكثير من الكوكا كولالايت ويتناول يشرب الكثير من وجبات سريعة بكثرة.