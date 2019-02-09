ندد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بتصريحات وزيرة التعليم بمقاطعة كيبيك إيزابيل تشارست حول الحجاب، حيث وصفته بأنه رمز للظلم.

وقالت مسؤولة المجلس بمدينة مونتريال رضية حميدي إن على تشارست التحلي بالمزيد من المسؤولية خلال إدلائها بالتصريحات كونها وزيرة معنية بإيجاد حل لمسائل المرأة.

وأضافت حميدي -في بيان لها- أن تصريحات الوزيرة تشارست حول الحجاب أمام الرأي العام شائكة وخطيرة للغاية، وشددت على أنه لا مكان للدولة في خزانة أي امرأة.

وأوضحت حميدي أن المرأة تزدهر وتتقدم عندما تعبّر عن نفسها بكل حرية، وبالطريقة التي تريدها، ولكنها تشعر بالألم عندما تُطلَق أحكام بحقها بسبب خياراتها.

كما رفضت أحزاب المعارضة في برلمان كيبيك ومنظمات مجتمع مدني إسلامية كندية تصريحات تشارست.

وخلال تصريح صحفي لها الثلاثاء، قالت تشارست إن حجاب الرأس الإسلامي لا يتوافق مع قيمها، ويمنع النساء من الازدهار والتقدم في المجتمع، ووصفت الحجاب برمز للظلم.