اقتربت مجموعة من العلماء من الوصول إلى حل "ثوري" لمكافحة لدغات البعوض للبشر، مما يبشر بوضع حد للأمراض التي تنتشر عبر الحشرة الضارة.

ووفقا لموقع "سي إن إن"، توصل العلماء إلى أن الأدوية التي يستخدمها البشر للحمية الغذائية، يمكن أن تفقد إناث البعوض شهيتها للحصول على الدم البشري.

وجاء في الدراسة التي لا تزال في مراحلها الأولى، أن مثل هذه الأدوية تجري تعديلا في هرمونات إناث البعوض، مما يجعلها تشعر "بالشبع"، لتبتعد عن لدغ الإنسان للحصول على الدم.

ونجح فريق من الباحثين بجماعة روكفيلر في نيويورك، في إدخال الدواء الذي يمتلك مواد كيماوية "مثبطة" للشهية إلى إناث البعوض، وأشاروا إلى نتائجه المذهلة.

لكن "سي إن إن" لم تذكر الطريقة التي تم بها إدخال الدواء إلى جسد البعوض.

ونجحت التجربة بإبعاد الإناث، التي تعتمد على الدم البشري للحصول على البروتين اللازم لتكوين ووضع البيض، عند مهاجمة البشر.

وتتسبب الأمراض المنقولة بواسطة البعوض، في مقتل الملايين من الأشخاص كل عام، وأبرزها "زيكا" والحمى الصفراء وحمى الضنك، علما أن الإناث فقط هي التي تقوم باللدغ.