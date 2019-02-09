نشر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، عددا من التغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، تعليقا على فتح سفارات صهيونية افتراضية في دول الخليج.

وقال خلفان في إحدى هذه التغريدات، "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات "الصهيونية" في الخليج حتى ولو كانت افتراضية…افتراضية غير مرضية".

وفي تغريدة ثالثة، قال ضاحي خلفان: بإمكان "الاحتلال" أن تكون شريكا قويا في منظومة الشرق الأوسط، لا شريكا متربصا به إذا أعطت الحقوق لأصحابها.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، قائلا: "الكيان الصهيوني" إذا كان يريد شرق أوسط جديد يعاملها معاملة الجار للجار عليها ألا تلعب بالنار.

وكانت وزارة الخارجية الصهيونية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية باللغة العربية على "تويتر"، عن إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية، الأمر الذي أثار حفيظة البعض.