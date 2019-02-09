حشد حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، الآلاف من أنصاره في القاعة البيضوية بالعاصمة لإعلان الترشيح الرسمي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحضر هذا التجمع عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، يتقدمهم عبد المالك سلال، بالإضافة إلى مسؤولين بالرئاسة.



نظّم الأفالان، أمس، تمرينا لاستعراض قواه الانتخابية استعدادا للرئاسيات، من خلال تجمع ضم الآلاف من أنصاره الذين توافدوا من كل الولايات، مثلما كانت تشير لذلك لوحات ترقيم الحافلات المركونة في باحة مركب محمد بوضياف. وامتلأت القاعة البيضوية ابتداء من الساعة التاسعة عن آخرها، بعد أن قضى المنظمون ليلة كاملة في تحضيرها بصور الرئيس العملاقة في عهداته السابقة وبشعارات “الاستمرارية” و”الاستقرار” التي مازالت تستعمل في الترويج للرئيس بوتفليقة.



وعلى المنصة الرئيسية، جلس كبار المدعوين الذين ظهر منهم في الصف الأول عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، جالسا إلى جنبه مختار رقيق، مدير التشريفات في الرئاسة والملازم للرئيس في كل تنقلاته والذي لم يتعود حضور مثل هذه المناسبات الحزبية، كما ظهر أيضا رئيس بلدية الجزائر بطاش والأمين العام للرئاسة حبة العقبي والقيادي في الأفالان.



وغصت المنصة الشرفية بالوزراء الحاليين للأفالان، يتقدمهم الطيب لوح والطاهر حجار ومحجوب بدة وغنية الدالية وإيمان فرعون، والسابقين على غرار بركات وبن عيسى وحراوبية وقاضي وطلعي. كما لبى نداء الحزب عدد من الأمناء العامين للحزب السابقين، مثل جمال ولد عباس الذي أراد العودة للواجهة عبر التصريح بأنه “لا خلاف بين الأفالان والأرندي” بعد سؤاله عن الحرب الكلامية بين لوح وأويحيى مؤخرا. وشارك أيضا منسق المكتب السياسي سابقا، عبد الرحمن بلعياط، بينما لم يظهر أثر لعمار سعداني وكذلك عبد العزيز بلخادم الذي تشير أخبار إلى أنه اعتذر عن الحضور في رسالة بسبب وجوده خارج الوطن يوم التجمع. وحضر رئيسا المجلس الشعبي الوطني السابقان، عبد العزيز زياري وكذلك السعيد بوحجة الذي قال، في تصريح لـ”الخبر”، إنه “حضر ردا على الجهات التي تريد قطع الصلة بينه وبين الرئيس”.



وأمام هذا الجمع، ألقى معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير الحزب، كلمة مطولة مليئة بمدح الرئيس بوتفليقة ومساره في الثورة التحريرية وسنوات حكمه في الرئاسة. وخلا خطاب بوشارب المليء بالسجع والمحسنات البديعية من إشارات سياسية في الرد على المعارضة التي تهاجم ترشح الرئيس بوتفليقة المنتظر. وأوضح بوشارب أن تمسك حزبه بالاستمرارية يأتي من أجل استكمال المسيرة، مشيرا إلى أنه عندما يأتي دعم عبد العزيز بوتفليقة من الأفالان فذلك دليل على العلاقة الراسخة بين الرئيس وحزبه. ثم أعلن المنسق العام للأفالان، في نهاية كلمته، عن ترشيح الرئيس بوتفليقة رسميا باسم كل أبناء الأفالان.



وفي نهاية التجمع، دُعي الوزير بدة والأمين العام للرئاسة، حبة العقبي، لتكريم بوتفليقة عبر رفع صورته، كما أصبح يجري العرف في مثل هذه اللقاءات. وأظهرت الشاشة الكبيرة معاذ بوشارب وهو يحمل صورة بوتفليقة مع مختار رقيق، مدير تشريفات الرئاسة، كتأكيد على التنسيق الذي يجمع الجهاز بالرئاسة في مسألة ترشيح الرئيس.



أما سلال، فقد اكتفى بتحية الحاضرين رافضا الإدلاء بأي تصريح حول تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية، ووظف أسلوب الدعابة في الرد على مواطنين سلموه بعض الرسائل بالقول: “لقد ملؤوني بالحروز”، وهو وصف رآه البعض ينطبق على المشهد العام الحالي الذي مازال مليئا بالألغاز حول كيفية إخراج “العهدة الخامسة”.