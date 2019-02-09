دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة خلال عمليتين منفصلتين، قنبلتين تقليديتي الصنع، بكل من بومرداس والمدية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان اليوم السبت، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 08 فيفري 2019، خلال عمليتين منفصلتين قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من بومرداس والمدية ".

وأضاف البيان أنه " في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من سطيف وبسكرة، شخصين (02) بحوزتهما بندقيتين (02) تقليديتي الصنع ومنظار ميدان و(816) خرطوشة مختلفة العيارات بالإضافة إلى معدات لتعبئة الخراطيش وأغراض أخرى فيما تمّ حجز(3500) وحدة من التبغ بغرداية".

وبالناحية العسكرية الثانية، تمكنت وحدة لحراس السواحل إثر عملية بحث وإنقاذ على بعد (09) أميال بحرية شمال غرب رأس إيغوي بوهران، من إنقاذ (15) مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، حيث تم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (23) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران، في حين تمّ توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان.