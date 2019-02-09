علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على الأنباء التي قالت إن بلاده سحبت سفيريها في كل من السعودية والإمارات.

وقال بوريطة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"،الروسية، إن "المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات".

وأكد أن "الخبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد نقلت عن مسؤولين حكوميين، قولهم إن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية. وقالا إن المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية. وأضافت الوكالة، أن المغرب استدعى سفيره من المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات.

كما، كشفت مواقع إخبارية مغربية، أن الرباط استدعت سفيرها في الإمارات، بعد أيام من استدعاء سفيرها من المملكة العربية السعودية، وانسحابها من التحالف العربي المشارك في حرب اليمن.

وقال موقع "آشكاين"، المقرب من السلطات المغربية، "أفاد مصدر عليم بأن المملكة المغربية استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور".