أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مساندتها لقرار وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بخصوص الجدل الدائر حول الصلاة في المدارس.

وتساءلت حنون في افتتاح الدورة العادية لمكتب الحزب لولاية الجزائر، عن "مغزى صمت الجهات الرسمية فيما يتعلق بالهجمة الشرسة التي تستهدف الوزيرة إثر تصريحها المتعلق بضرورة الفصل ما بين الممارسة الدينية والمدرسة العمومية".

كما كشفت لويزة حنون، أن مسألة مشاركة الحزب من عدمها في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم ستفصل فيها اللجنة المركزية للحزب مع نهاية الشهر الجاري.