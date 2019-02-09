دعا منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري اليوم السبت بسيدي بلعباس إلى ضرورة المساهمة في "الحفاظ على الجزائر وفرض مصالحة وطنية حقيقية تجسد الفكرة الأبدية لحسين آيت أحمد مؤسس الحزب من أجل إنشاء دولة قانون ديمقراطية واجتماعية".

وأوضح العسكري لدى إشرافه على تجمع وطني للحزب بالمركز الثقافي "بن غازي الشيخ" بحضور إطارات الحزب والمتعاطفين أن "هذه الفكرة أعيد إطلاقها بمقترح جبهة القوى الاشتراكية من أجل إعادة بناء إجماع وطني وشعبي يمكن بلادنا من الخروج من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تهدد انسجامه الاجتماعي ووحدته الترابية ".

وأضاف منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية "نحن في المعارضة نتشبث بالوفاق الوطني من أجل بناء دولة مستقلة تتمتع بعدالة مستقلة ومبادئ سياسية ونظم جمهورية ديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الأمة عندما تكون مستقلة وديمقراطية تعطي كل الحقوق للشباب والعمال والفئة الهشة والمثقفين".

ودعا علي العسكري إلى "ضرورة بناء نظام اقتصادي مستقر ينفتح على إفريقيا والمغرب العربي مثلما قال آيت أحمد ليكون هناك سوقا مشتركة نستفيد منها"، مؤكدا "ضرورة المحافظة على ثرواتنا فيما يخدم الشعب والبلاد".

وأضاف "لابد أن تكون لدينا قوة اقتصادية وبشرية للعمل من أجل إحداث تغيير اقتصادي والمحافظة على ثرواتنا وعدم الارتباط بالخارج من خلال تبني نظام اقتصادي يخدم الشعب والدولة".

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية لـ 18 أفريل المقبل جدد علي العسكري موقف الحزب الداعي لمقاطعة هذا الاستحقاق باعتبار - كما قال- أن "نتيجته محسومة مسبقا".