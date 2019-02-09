أقسم رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تجمع شعبي لمناضلي ومنتخبي حزبه نظم اليوم بدار الثقافة حسن الحسني بالمدية نعت بالتواصلي وليس انتخابي بأن قرار ترشحه للرئاسيات لن يكون ذي أهداف انتقامية من أي طرف بل قناعة بأن أية حلول للأزمة السائدة بالبلاد لن تكون سوى توافقية.

وقال مقري في ذات السياق " ترشحنا تصديا لعهدة خامسة لن تتحقق،لأن الرئيس بوتفليقة مريض، ولن يسمح له مرضه بأية قيادة للبلاد ". وأضاف رئيس خمس مهاجما من أسماهم بالمافيا واللصوص ومروجي اليأس : "نحن لا نقبل بأية مزايدة تخص نوفمبرية أو باديسية حركتنا وتوجهاتنا ،وإذا لم يقع التزييف فإني أؤكد لكم أن الإنتخابات إنتهت بمجرد إنتها فترة جمع التوقيعات وأتحدى أي مترشح حزبيا كان أو شخصية أخرى أن يبوح للرأي العام بمسار جمع توقيعاته".

وأعتبر مقري أن الضجيج السائد حول العهدة الخامسة من قبل الموالاة،ليس قناعة باستمرار آلية الحكم السائد بقدر ماهي خفايا نزاع حول خلافته بين الوجوه المروجة لها وبأن ذلك لن يكون ملاذا خلال قادم الأعوام لأن الجزائر ستكون أمام جيل نفذ صبره ولن يكون على قدر من التحمل ليسمح بفرص أخرى لاستمرار حرمانه . "سنكون أمام جماهير مختلفة تماما ..ولن تجد جيرة في مستوى الاستنجاد بها بل أمام مآسي إبحار جارف نحو الضفة الأخرى فرارا من أزمة اقتصادية متفاقمة إلى أزمة اجتماعية،على خلفية نفاذ مداخيل النفط الذي تقول تقارير أنه مع حلول سنة 2024 لن يكون أمام الجزائر بترولا للتصدير،بل ما تنتجه حينها سوى لسد حاجتها الداخلية". حسب رئيس حمس. مشيرا إلى تقارير أخرى وصفها بالداخلية والخارجية والتي تقول بأنه بحلول 2020 سيتراجع احتياطي الصرف إلى 30 مليار دولار بعد أن كان سنة 2014 يقارب الـ200 مليار دولار وبأن الجزائر ستجد نفسها أمام عجز في الموازنة لا يقل سنويا عن 25 مليار دولار.

" تعالوا لننقد معا السفينة لأنها آيلة إلى الغرق ولن تستثني أحدا، وأننا لن نحاسب بل عفا الله عما سلف فقط تفاهموا بينكم إذا رضيتم بالتوافق ..وليس مجرد القبول به لأغراض ذاتية أي كل يريده فقط لأن يكون مطية له ولتحقيق مآربه الفردية على حساب الهدف وهو إنقاذ البلاد الذي لازال ممكنا جدا و إيجاد حكم راشد تكون مصلحة الشعب غايته"،يقول مقري داعيا إلى ما أسماه مرحلة انتقالية وجيزة لبعث روح العيش معا ووقف سبل الحكم غدرا .