أوضح كلود بويل، مدرب ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يوجد خلاف مع المهاجم جيمي فاردي وأكد أنه لا توجد مشكلة بعد رد الفعل الغاضب من اللاعب بعد الهزيمة 1-صفر في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية غضب فاردي أثناء حديث المدرب بويل إلى بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن المدرب أكد أن اللاعب كان محبطا فقط بعد الهزيمة.

وقال بويل" في مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام غدا الأحد: "أرتبط بعلاقة قوية مع جيمي. نعرف أن جيمي يكون غاضبا بعد الهزيمة وهذا أمر طبيعي لأي لاعب".

وأضاف: "لو لاحظت عدم احترام من أي لاعب نحوي أو نحو النادي فسيتم توقيع عقوبة لكن هذا ليس ما حدث في موقف جيمي".

وردا على سؤال حول مناقشة الأمر مع فاردي قال بويل: " قلت ما أريد قوله بخصوص ذلك. أعتقد أن الأمر كان واضحا مني. بعد مناقشة الأمور مع اللاعب تبقى الأمور بيننا".

ويحتل ليستر المركز 11 في البطولة برصيد 32 نقطة من 25 مباراة ويبحث عن تحقيق فوزه الأول بعد أربع مباريات دون انتصار.