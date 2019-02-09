أخفق فريق أولمبي المدية، اليوم في مباراته أمام شباب بلوزداد بنتيجة هدف دون رد من تسجيل سعيود في الدقيقة الخامسة عن طريق ركلة جزاء بعد عرقلة بالغ داخل منطقة العمليات .

ورغم احتساب الحكم لسبع دقائق كاملة، إلا أن الأولمبي كان خارج الإطار طيلة التسعين دقيقة وقد عبر أنصار الأولمبي عن سخطهم على المدرب روابح وعلى اللاعبين في نهاية المقابلة التي أرغمت أعوان الأمن على الدخول إلى أرضية الميدان لفك الشجار الذي نشب بين اللاعبين الذين احتجوا عن عدم منح ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد عرقلة مطراني داخل منطقة العمليات. و بهذا الانهزام تعقدت مهمة الأولمبي خاصة وأنه سيتنقل على مرتين إلى كل من سطيف و تجنانت.