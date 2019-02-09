أخفق فريق اولمبي المدية، اليوم في مباراته أمام شباب بلوزداد بنتيجة هدف د ون رد من تسجيل سعيود في الدقيقة الخامسة عن طريق ركلة جزاء بعد عرقلة بالغ داخل منطقة العمليات .

ورغم احتساب الحكم لسبعة دقائق كاملة، إلا أن الاولمبي كان خارج الإطار طيلة التسعين دقيقة وقد عبر أنصار الاولمبي عن سخطهم على المدرب روابح وعلى اللاعبين في نهاية المقابلة التي أرغمت أعوان الأمن على الدخول إلى أرضية الميدان لفك الشجار الذي نشب بين اللاعبين الذين احتجوا عن عدم منح ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد عرقلة مطراني داخل منطقة العمليات.

و بهذا الانهزام تعقدت مهمة الاولمبي خاصة وأنه سيتنقل على مرتين او كل من سطيف و تجنانت.