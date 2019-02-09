أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 7 أشخاص مشتبه فيهم و حجزت 13 سلاحا أبيضا، عن قضية المشاجرة والإخلال بالنظام العام داخل مؤسسة استشفائية عمومية (مصلحة الاستعجالات التابعة لمستشفى الدويرة) بواسطة أسلحة بيضاء، حسبما أوردته ذات المصالح في بيان لها اليوم السبت.

وأوضح البيان أن القضية وقعت منذ يومين (أي بتاريخ 7 فيفري الجاري)، عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية درارية، حيث وعلى إثر تلقي بلاغ مفاده نشوب شجار باستعمال أسلحة بيضاء، على مستوى المستشفى العمومي بالدويرة (غرب العاصمة)، تنقلت مصالح الشرطة على جناح السرعة إلى عين المكان، ليتم توقيف على مستوى مصلحة الاستعجالات 7 أشخاص مشتبها فيهم وحجز 13 سلاحا أبيضا وتحويلهم إلى المصلحة للتحقيق معهم.

يذكر أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تقرر النظر في ملابسات القضية.