قال نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الطيب هلالي، خلال ندوة صحفية، أمس، بالمدية، إن لجنته سجلت ارتياحا بخصوص الولايات التي زارتها على غرار بجاية وتيزي وزو فيما يتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية التي انتهى أمدها منذ يومين.

ورد المتحدث على سؤال "الخبر" حول ما وصف بحملة انتخابية مسبقة خلال خرجات جمع التوقيعات عبر الولايات من قبل بعض من سحبوا استمارات الترشح: "نحن ليست لدينا ملاحظات حتى الساعة، والوقت لايزال مبكرا، لكن إن ثبت ما تقولون، فهو مخالف لقانون الانتخابات وستنجم عنه لاحقا عواقب على مرتكبي ذلك".

واعتبر المتحدث أن ما يوصف في الشارع وعبر منصات التواصل الاجتماعي من تهكم على كاريكاتورية بعض الوجوه المترشحة مجرد مرحلة الفصل فيها متروك لغربال الدستور دون المساس بحرية أي ترشح، وبأن أولى خطوات لجنة مراقبة الانتخابات في كونها قوة حوار بين مختلف الأطياف الانتخابية.

وفي سياق متصل، رد هلالي على سؤال آخر لـ"الخبر" حول حضور مراقبين أجانب من عدمه، على غرار ما وقع في استحقاقات انتخابية سابقة، قائلا: "ما فائدة هذا الحضور وهذه الرقابة؟ فلا داعي لها أصلا ونعتبرها غير ذات منفعة أو جدوى فكل الشروط متوفرة لأن تكون هذه الاستحقاقات فوق كل شبهة بين الجزائريين"، معتبرا أن مهمة إنجاح العملية الانتخابية وشفافيتها مهمة الجميع والجميع تعتبرهم اللجنة سندا لها.

أما عن إشاعة عزم أحزاب المقاطعة تنشيط خرجات معاكسة داعية إلى العزوف الانتخابي، فقال هلالي: "الدعوة إلى المقاطعة ليست حرية تعبير، بل هروب من المسؤولية وتعبير عن خلل في الوعي السياسي وعدم تحضر، فليس هناك أكثر عمى من الذي لا يريد النظر والرؤية. حري بمن يسعى إلى ذلك التعبير عن رأيه وموقفه في الصندوق"، مضيفا أن "هناك تنسيقا وانسجاما في غاية الدقة والتجاوب بين اللجنة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بالملاحظات التي تقدمت بها فيما يخص توفير كل الإمكانيات الداعمة لضمان مهمة الرقابة والرد على الانشغالات".