إنتهت مباراة فريقي شبيبة القبائل ومولودية الجزائر التي جرت أمسية اليوم السبت، بهدف لهدف في كلاسيكو مثير، المباراة جرت على ملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو لحساب الجولة ال21 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.



بداية المباراة لم نشاهد فيها الكثير، حيث اتسم اللعب بالحذر من الجانبين، مع سيطرة نسبية على الكرة من جانب الشبيبة.



العميد كان السباق في التهديف عن طريق اللاعب سامي فريوي في الدقيقة ال44 قبل أن يُعدل نبيل سعدو في الدقيقة ال66.



وطرد الحكم سعيدي متوسط ميدان العميد “أليو ديانغ” في الدقيقة ال32 بينما ضيع أمادا ركلة جزاء صدها صالحي في الدقيقة ال63.1

النتائج الجزئية والهدافون



الجمعة 8 فبراير:



مولودية وهران : 0 نادي بارادو : 2 نعيجي (د 71) و (د 78)



شباب قسنطينة : 0 جمعية عين مليلة : 0





السبت 9 فبراير:



أولمبي المدية : 0 شباب بلوزداد : 1 سعيود (د 5 / ض.ج)



دفاع تاجنانت : 2 بن ساحة (د 21), وناس (د 30) وفاق سطيف : 0



شبيبة القبائل : 1 سعدو (د 67) مولودية الجزائر : 1 فريوي (د 44)



اتحاد الجزائر: 1 مزيان (د 23) تحاد بلعباس : 0



الجمعة 22 فبراير :

أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة (00ر17سا)



الاثنين 1 أبريل :

نصر حسين داي - مولودية بجاية (00ر15سا).