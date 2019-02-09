توفي اليوم السبت المسرحي والسينمائي عبد القادر تاجر بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 80 سنة حسبما علم لدى جمعية "أضواء".

وكان الفقيد عبد القادر تاجر وهو من مواليد 1939 قد بدأ مساره في المسرح كممثل ومخرج وكاتب مسرحي قبل أن يلج عالم السينما عبر عدد من الأدوار.

وعرف الفقيد في عالم المسرح الذي اقترب منه لدى الاستقلال الكثير من الأسماء التي شكلت ذاكرة المسرح على غرار محمد بودية ومصطفي بوحرير والحاج عمر، كما قدم للمسرح الوطني عددا من الأعمال التي سجل بها حضوره منها "جوبيتير" ومدينة الحب".

وساهم الراحل في الكتابة للسينما من خلال كتابته سيناريو الفيلمين الطويلين "حب ممنوع" سنة 1987 و"راي" سنة 1988.

وعاد الفقيد إلى التمثيل في السينما من خلال مجموعة من الأدوار في أفلام حصدت صدى طيبا لدى المتلقي والناقد على غرار "شوارع الجزائر" سنة 2002 و"لكل حياته" سنة 2007 و"قداش تحبني" سنة 2011.

يوارى الفقيد الثرى غدا الأحد بمقبرة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.