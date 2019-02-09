عصابات الهجرة السرية بـ13 ولاية تحت مجهر وزارة الداخلية

أطاحت المصالح الأمنية المختصة، مؤخرا، بمجموعات إجرامية خطيرة تنشط ضمن شبكات وطنية وإقليمية مختصة في تهجير الشباب نحو أوروبا عبر الطرق البحرية تحت مسمى "الحرقة".

مكنت المخططات الإستعجالية الجديدة المنتهجة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وشركائها الميدانيين، من توسيع التنسيق وتكثيف نشاط الفروع الأمنية والعسكرية والفرق الإقليمية للجهات المختصة في مجال التصدي لمنظمي "الحرقة"، وهو ما أفضى إلى نتائج غير مسبوقة، تمثلت في حجز 485 قارب من مختلف الأصناف والأحجام، خلال الفترة الممتدة ما بين أوت 2018 وجانفي 2019 منها عشرات القطع المغشوشة وغير المطابقة.

أفاد عبد القادر زرق الرأس، إطار سام بديوان الوزير نور الدين بدوي، لـ"لخبر"، إن الوزارة تعمل وفقا لمقاربات جديدة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية المعروفة محليا بالحرقة. وقال إن الوزير نور الدين بدوي، أسدى توجيهات للمتدخلين في المجال وكافة الشركاء من المصالح الأمنية المختصة، باستهداف شبكات الحرقة ذات الطابع الإجرامي الناشطة في مجال الاحتيال والتغرير بالشباب والمتاجرة بأحلامهم، حيث أفضت إستراتيجية العمل التنسيقي بين كافة الأجهزة الأمنية والإدارية والتنفيذية المختصة، من تفكيك شبكات وطنية متخصصة في الجانب المادي اللوجيستيكي المتعلق بالحرقة، وكانت الحصيلة المسجلة منذ صائفة 2018 إلى غاية نهاية جانفي 2019 حجز 485 قارب مجهز ومعد للحرقة.

وتمثل هذه الحصيلة، حسب مستشار الوزير، ثمرة عمل أفواج التعقب والمتابعة المركزية التي تشتغل وفقا لنظام عمل محكم أجهض مخططات وضع القوارب المحجوزة في حالة جاهزية للإبحار السري لعشرات الشباب عبر 13 ولاية ساحلية تتراوح أحجامها ما بين 4.80 إلى غاية 7 أمتار، والبعض منها يتجاوز 10 أمتار، حيث تم ضبط بعضها على حواف الشواطئ وفي عمق المسالك البحرية والمناطق البحرية التي تتحرك عبرها شبكات "الحرقة"، حيث وضعت المصالح المختصة إقليميا، سواء الدرك الوطني والقوات البحرية ومصالح الشرطة، يدها على هذه الزوارق بفضل حملات المداهمة والاستهداف المباشر، فيما سمح العمل الاستعلاماتي من مصادرة أعداد كبيرة من القوارب في عمق المدن والأحياء السكنية والمستودعات المخفية.

وسمحت عمليات المراقبة والتفتيش التي أنجزتها اللجان الفرعية الأمنية الإقليمية لكافة الورشات النشطة في مجال بناء وإصلاح السفن وقوارب الصيد في ولايات الشمال، إلى مصادرة العشرات من الزوارق، وتم ذلك بعد ثبوت مخالفتها للتنظيمات والمعايير التقنية وشروط السلامة، حيث تم حجزها فوريا وإحالة بعض الملفات إلى السلطات المختصة.

ويكشف الإطار السامي بالداخلية، في هذا الشأن، أن الوزارة ماضية في إنهاء الفوضى التي رصدتها لجان التفتيش، حيث نصب مؤخرا ، ضمن فوج عمل مركزي يشتغل على وضع آليات استعجالية لمكافحة جميع الطرق غير الرسمية والنظامية في بيع وتداول القوارب واستيرادها من المواطنين والمهنيين والهواة، تضاف إليها قيود صارمة فيما يخص إدخالها من طرف المغتربين خصوصا الموجهة للنزهة، حيث يجري التحضير لإطار تنظيمي حكومي يضبط كل العلميات الخاصة بهذا الجانب، سواء التي تتعلق بالمهنيين والنشطين في مجال التركيب والصناعة والبناء الخاصة بالقوارب.

وتأكد لذات المصالح، يفيد ذات المسؤول، أن الكثير من الورشات بولايات الشرق، تورطت في ترويج قوارب إبحار غير مطابقة للمعايير، وأثبتت الخبرة الميدانية التي وقفت عليها الفروع الأمنية خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر وديسمبر 2018، أن العشرات من الزوارق الخشبية والبلاستيكية تفتقد لأدنى شروط السلامة.

واتضح أن أصحاب الورشات المشبوهة والسرية وغير المعتمدة، يُسابقون الزمن في فترات الذروة ويقومون ببيعها دون وثائق ودون أرقام تسلسلية لمنظمي الحرقة، وكانت هذه القوارب سببا في غرق العشرات من الشباب لعدم مطابقتها وعدم قدرتها على الصمود أمام التيارات والتقلبات البحرية، خاصة في الحالات التي يتعمد المنظمون تجاوز طاقة حمولتها، إضافة إلى عجز هذه الزوارق عن مقاومة قوة الدفع الناتجة عن المحركات السريعة التي تركّب عليها دون أن تكون موافقة لمعايير الصلابة والملاحة في وضعيات بحرية غير طبيعية، وهي من أسباب هلاك الكثير من الشباب ضحايا هذه الشبكات الإجرامية.