أفادت دراسة حديثة لمعهد "كارنيجي للأبحاث حول السلام في الشرق الأوسط" بأن السلطات الجزائرية "تدفع، بعد 18 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية، ثمن غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع أعضاء الميليشيات السابقين". في إشارة إلى أعضاء مجموعات الدفاع الذاتي والمقاومة التي استحدثتها السلطات مطلع التسعينيات، في إطار مواجهة الإرهاب.

وذكرت الدراسة، التي أعدتها الباحثة الجزائرية داليا غانم يزبك، أن تسريح عناصر هذه المجموعات ونزع سلاحها لا يقتصر على الجزائر وإنما في العديد من أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي مناطق تشهد، حسب الدراسة، "وفرة من المليشيات الرسمية".

وقالت الدراسة المنشورة بموقع "كارنيجي" إن السلطات الجزائرية "قررت حل هذه الميليشيات بعد تسلّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة السلطة في العام 1999 وانطلاق عملية المصالحة الوطنية وتحسن الوضع الأمني. وفي العام 2009، أعلنت الحكومة عن حل الباتريوت وإعادة دمجهم تدريجيا في المجتمع. وقد أُتيح لأعضاء المجموعة الاختيار بين إلقاء أسلحتهم والعودة إلى الحياة المدنية أو الانضمام إلى الجيش. ونتيجةً لذلك، أُلحِق الأشخاص الذين اختاروا عدم الخضوع للتسريح بوزارة الدفاع بموجب مرسوم رئاسي واكتسبوا صفة "مواطنين متطوّعين". وقد حصلوا على عقد وضمان اجتماعي وتأمين وراتب منتظم وحق الإفادة من الخدمات الصحية العسكرية، وجرى الاعتراف بأنشطتهم وبادرت قيادة الجيش إلى إنشاء مخيمات عسكرية جديدة في مناطق عملياتهم كي يتمكّنوا من تأدية مهامهم".

وحسب الدراسة، أُنشئت ثلاثة أنواع من الميليشيات، وهي مجموعات الدفاع الشرعي والمقاومون (الباتريوت) والحرس البلدي. و"تمركزت مجموعات الدفاع الشرعي، بصورة أساسية، في مناطق القبائل الداخلية، وأمّنت حماية مسلّحة للأحزاب السياسية والجمعيات الدينية. وقد عملت هذه المجموعات بصورة مستقلة إلى حد ما عن الدولة، بموافقة السلطات الجزائرية".

ونقلت الباحثة شهادة عضو سابق في مجموعة للدفاع الذاتي، يدعى حسين، إذ قال: "عندما استعادت البلاد استقرارها تخلّصوا منا. فبينما يعمد من [حاربوا الحكومة وتابوا لاحقاً] إلى تبييض مغانم الحرب والمتاجرة بعِلم من الجميع، يحصل المعوقون بيننا على 4000 دينار جزائري في الشهر". كلام حسين صدر في 2012 "ومنذ الإدلاء به تحسّن الوضع إلى درجة معينة بالنسبة إلى عناصر الميليشيات السابقين، إنما ليس بطريقة جذرية".

وأضافت الدراسة: "بعد الحرب الأهلية، طوّر النظام آليات لدمج عناصر الميليشيات السابقين في الدولة. فقد أنشأ هيكليات عسكرية رديفة قوامها المتطوّعون وسهّل عودة المحاربين القدامى إلى الحياة المدنية. نتيجةً لذلك، حصل عدد كبير من المقاتلين السابقين على وضع عسكري قانوني. وقد أدت استراتيجية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإلحاق إلى إعادة دمج معظم عناصر الميليشيات، إنما ليس جميعهم، في حين أن جَمْع الدولة لنحو 80000 قطعة سلاح لم يسلك طريقه إلى التنفيذ بعد".

وتابعت الدراسة بأن إحدى المشكلات التي تواجه الحكومة أنها "ركزت في استراتيجية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على الباتريوت والحرس البلدي وتجاهلت مجموعات الدفاع الشرعي بسبب استقلاليتها. لم تُدمَج وحدات مجموعات الدفاع الشرعي في الدولة ولم تُفد بأي مخطط تعويضي ولم يُنزَع سلاحها على نحو كامل".

وأشارت الدراسة إلى أنه "في حين أن الجهود الآيلة إلى معالجة مصير الباتريوت والحرس الثوري بعد الحرب تكلّلت بالنجاح إلى حد ما، إلا أن أعضاء هذين التنظيمين لم يكونوا دائما راضين عن الظروف. فعلى سبيل المثال، يطالب الباتريوت بمعاشات ومستحقات تقاعدية أفضل شبيهة بتلك التي حصلت عليها أجهزة رديفة أخرى مثل الحرس المدني، من دون أن تكون مرتبطة بعدد سنوات الخدمة. كذلك طالب الباتريوت بالإفادة من التأمين الصحي والكوتا السكنية والحق في امتلاك وظيفة أخرى من دون حرمانهم من معاشهم التقاعدي وسواها من المطالب". وأضافت أن السلطات "قامت بتلبية جزء كبير منها، لكنها لم تفِ بوعودها، لكن يعاني عدد كبير من أعضاء الميليشيات السابقين من أوضاع هشة، بسبب تدني الرواتب وعدم حصولهم على معاشات تقاعدية وعدم قدرتهم على الإفادة من الخدمات الطبية".