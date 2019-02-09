أكد ممثلون عن لجنة الشؤون الصحية التابعة المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، أمس، أن لقاءات مرتقبة، اليوم، بينهم وبين ممثلين عن وزارة الصحة وكذا عن صندوق الضمان الاجتماعي، ستوضّح الرؤى المستقبلية في مجال التعاون الجزائري - التركي الخاص بترقية الصحة والعلاج.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نشطتها، أمس، كل من باشاك جنبلاط، منسقة لجنة الصحة بالمجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، وأيقان ينغون عضو بنفس المجلس، والتي عقدت على هامش الملتقى الطبي الذي احتضنه، أمس، فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، والذي يدخل في إطار تبادل التجارب في مجال الطب بين مختصين في الصحة من تركيا ومن الجزائر.



