لاتزال العلاقة بين بعض مرتادي أحد مساجد بلدية برج الكيفان في الجزائر العاصمة وإمامهم متوترة جدا، رغم النداءات المتكررة بتدخل وزير الشؤون الدينية، بسبب ما وصفوه بـ”سلوكيات وممارسات إمامنا التي يفترض أن لا تصدر من رجل يؤم الناس في الصلاة”. وكان أمل المصلين الغاضبين على الإمام أن يستجيب وزير القطاع، محمد عيسى، لندائهم من خلال إيفاد لجنة تحقيق “حتى تطلع على طبيعة الممارسات الصادرة عن الإمام وتستمع إلى الشهود”، لكن ذلك لم يحدث لحد الآن، والنتيجة، مثلما يقول المعنيون، هي أن “الإمام وكأنه تشجع من موقف الوزير، وبات يتمادى في تصرفاته”. ونبه المصلون الغاضبون من تبعات “خطيرة” لهذه الوضعية، مجددين نداءهم للوزير عيسى بالتدخل.



