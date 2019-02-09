شن رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيبازة، في اجتماع رسمي نهاية الأسبوع، جام غضبه على مدير الإدارة المحلية، محملا إياه مسؤولية بعض الاختلالات والهفوات الإدارية. وتفاجأ المنتخبون والمسؤولون التنفيذيون للحدة التي أبداها رئيس المجلس في انتقاده للمدير، بل تمادى “الرايس” في صراخه، رافضا كل محاولات التهدئة من طرف رئيس الهيئة التنفيذية الذي كان بجانبه. وخرج المجتمعون بتساؤلات عديدة حول سبب استهداف مدير الإدارة المحلية دون غيره من المديرين، علما أن المشاكل والاختلالات، بل وحتى الكوارث التي تشهدها قطاعات وإدارات ومديريات أخرى، لم يتعرض القائمون عليها لمثل هذا الهجوم، في انتظار أن تجيب الأيام القادمة عن مثل هذه التساؤلات، خصوصا وأن متتبعين يقدمون رواية أخرى لدوافع هذا الهجوم.



