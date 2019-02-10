تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية من التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ ثلاث مواطنين تعرضوا للاختناق بالغاز اختناق.

سجلت الحالة الأولى بمنطقة الزاوية أين تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 41سنة تعرضت لضيق في التنفس بسبب استنشاقها للغاز المتسرب من الأنبوب.

فيما نجا طفل في السن الثالثة ووالدته من الموت ببلدية بوسكن شرق المدية بعد استنشاقهما لأحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء حيث قدمت الإسعافات الأولية للضحايا و تحويلهم على جناح السرعة الى المستشفى.