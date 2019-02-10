أطلقت أمس السبت، أول عملية تصدير شحنة من الإسمنت مقدرة بـ 2.000 طن نحو جمهورية النيجر، انطلاقا من وحدة إنتاج الإسمنت التابعة لمجمع الهامل سيدي موسى ببلدية تيمقطن (270 كلم شرق أدرار).

وأوضح الأمين العام لولاية أدرار عابد بلمهل لدى إعطاءه إشارة انطلاق عملية تصدير هذه الشحنة الأولى من الإسمنت "أن هذه العملية الهامة تترجم توجهات السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ترقية وتشجيع الاستثمار بالجنوب لدفع عجلة التنمية المحلية ".

و من جهته، أشار الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للبضائع و اللوجستيك ( لوجيترانس) بوعلام كيني، أن مصالحه سخرت إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لضمان إيصال هذا المنتوج بانتظام إلى منطقة أغاديز (النيجر) على مسافة 2.000 كلم عبر المعبر الحدودي لعين قزام بولاية تمنراست، من بينها توفير 50 شاحنة.

ويجري تصدير الإسمنت بالتنسيق مع ذات المجمع الذي سيتكفل بنقل هذه المادة نحو النيجر عبر دفعات بشحنات بإجمالي 8.000 طن شهريا، كما أشير إليه.

ومن جانبه أبرز المدير الجهوي للتجارة الجيلاني سبوعي بأن هذه "العملية تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لترقية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات"، لافتا إلى أن "قطاع التجارة يعمل على مرافقة المتعاملين المصدرين بمختلف التسهيلات والتحفيزات من أجل دعم المنتوج الوطني الذي أصبح مطلوبا في السوق الخارجية وهو ما تجلى في قوافل المنتوج الوطني نحو موريتانيا".

و بدوره ثمن مدير غرفة التجارة و الصناعة "توات" بلعالم أحمد، هذه الخطوة التي تشكل -حسبه- قفزة نوعية في مجال ترقية التجارة الخارجية بين الجزائر وبلدان الساحل الإفريقي بما يعزز العلاقات الاقتصادية للجزائر مع العمق الإفريقي.

و من ناحيته صرح مسير وحدة إنتاج الإسمنت أن هناك برامج أخرى للتصدير مستقبلا نحو بلدان إفريقية أخرى على غرار مالي و موريتانيا و بوركينافاسو، خاصة و أنه يرتقب تشغيل خط آخر للإنتاج بهذه الوحدة بطاقة 1.2 مليون طن سنويا من الإسمنت، يضاف إلى خط الإنتاج الحالي الذي يضمن نفس الطاقة الإنتاجية.