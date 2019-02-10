أعلنت الجزائر، إن إيرادات البلاد في قطاع الطاقة ارتفعت 15.27 بالمائة في 2018 مقارنة مع العام السابق بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات للجمارك الجزائرية، امس السبت، أن صادرات الجزائر من النفط والغاز، التي تشكل 93.13 بالمائة من إجمالي المبيعات في الخارج، بلغت 38.34 مليار دولار، ارتفاعا من 33.26 مليار في 2017.

وأشارت بيانات الجمارك إلى أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 41.17 مليار دولار، مقارنة مع 35.19 مليار في 2017. وارتفعت الواردات 0.3 بالمائة إلى 46.20 مليار دولار في 2018.