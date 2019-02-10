تمكنت مصالح الحماية المنية فرقة الغطاسين، بالبويرة، اليوم من العثور على جثة الغريق محمد عاشور صاحب 27 سنة والذي سقط بأحد البالوعات بحي 250 مسكن شمال مقر بلية البويرة، منذ ما يقارب السبعة عشرة يوم، وحسب ما علم

لدى "الخبر" فإن الجثة علقت بأحد الأغصان تحت مجرى واد دهوس غير بعيد عن مصب المياه، وأضاف أنه صعب على الأعوان العثور عليه بعد عدة محاولات بحث بسبب تدفق الكبير للمياه من مجاري الصرف الصحي .

هذا وقد تم نقل جثة محمد عاشور عون الحماية المنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة قصد إجراء الإجراءات الأولية في مثل هذه الحوادث.

وللإشارة فقط تنقل كل من والي ولاية البويرة ومعه كل ممثلي السلطات القضائية والعسكرية والمدنية إلى عين المكان .