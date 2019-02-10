سلًم، صباح اليوم، حافظ الشرطة الذي حاول الانتحار حرقا، روحه إلى بارئها بعد فشل الطاقم الطبي بمستشفى دويرة بالعاصمة من إنقاذه نظرا للحالة المعقدة التي وصل فيها إلى أروقة المستشفى.

وقد حاول الضحية الانتحار داخل مركز للشرطة بحسين داي في العاصمة، ما تسبب في إصابته بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة استدعت مكوثه بمستشفى الدويرة في حالة جد معقدة منذ يوم الجمعة الماضي.

أما عن الأسباب التي دفعت الشرطي لإقدامه على الانتحار، فأرجعها بعض المصادر إلى الضغوطات التي كان يعاني منها في العمل، وبأنه كان على خلاف مع أحد مسؤوليه.