أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأحد، أن مفارز للجيش الشعبي الوطني ، أوقفت يوم 09 فيفري 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وجانت، اثنان وتسعون (92) منقبا عن الذهب وضبطت ثلاث (03) شاحنات وأربع (04) مركبات رباعية الدفع و(21) دراجة نارية و(36) مولدا كهربائيا و(18) مطرقة ضغط و(22) جهاز كشف عن المعادن وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(36.890) طن من القمح اللين، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة بتيارت. يضيف البيان .