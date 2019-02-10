أشارت تقارير صحفية فرنسية صادرة صباح اليوم الأحد، إلى اقتراب رحيل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى وجهة جديدة.

وأشار موقع "le10sport" الفرنسي، إلى أنه في حالة مغادرة نيمار لنادي الحالي باريس سان جيرمان، فإنه قد يسلك طريقا آخر بعيدا عن الليغا، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية إلى اقتراب انتقال نيمار من ريال مدريد، فيما رجحت أخرى رحيله صوب ناديه السابق برشلونة.

ورحل نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون أورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن أيام نيمار في سان جيرمان باتت معددة، والميركاتو الصيفي المقبل سيكون حاسما في تحديد مستقبل أغلى لاعب في العالم.

وأفادت الصحف البريطانية، في الأيام الماضية بوجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم نيمار، وهو ما أكده الموقع الفرنسي مشددا على أن النجم البرازيلي لا يستبعد خوض مغامرة جديدة في مسيرته مع الشياطين الحمر.

وتعرض نيمار لإصابة في الكاحل أمام ستراسبورغ بالدوري الفرنسي، حيث سيفقد النادي الباريسي جهوده في مواجهتي مانشستر يونايتد بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الباريسي، في بيان، إنه "بعد إجراء الفحوصات الطبية ليلة أمس من قبل الأطباء، فإن نيمار لن يقوم بعملية جراحية"، مشيرا إلى أن موعد عودة النجم البرازيلي للفريق سيكون في غضون 10 أسابيع.